テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（49）が26日放送のニッポン放送「矢沢永吉のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）にゲスト出演。「ドッキリだと思いました」とまさかのオファーだったことを明かした。今年ソロデビュー50周年イヤーを迎えた矢沢。パーソナリティーを務めるのは2007年9月20日以来、18年ぶりとなった。そんな記念すべき放送でのゲスト出演となった佐久間氏。「矢沢さんのラジオのスペシャルゲストって