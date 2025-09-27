グラビアアイドルの山田あいが、発売中の雑誌「ヤングチャンピオン」No.20（秋田書店）のグラビアに登場している。 華やかなルックスとIカップボディが魅力の山田さん。誌面では白の水着姿で“超攻撃型”ボディを披露している。The post 山田あい、“超攻撃型”ボディで攻める 「ヤングチャンピオン」でグラビア first appeared on GirlsNews.