大阪・関西万博の閉幕日まであと16日です。大量の“未使用”チケットが問題となる中、当日券と交換する対応が始まりました。万博会場には、早朝から多くの人が駆け付け、正午以降に入場できる券との交換は午前9時前に打ち切られました。万博の来場者数は、今月中旬以降、連日20万人を超え、入場予約枠は来月13日の閉幕日までほぼ埋まっています。こうした状況を受け万博協会は26日、当日券の販売を終了し、27日から「未使用」チケ