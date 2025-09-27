○レッドソックス4x−3タイガース●＜現地時間9月26日フェンウェイ・パーク＞ボストン・レッドソックスが2021年以来、4年ぶりのポストシーズン進出を決めた。吉田正尚外野手（32）は「4番・指名打者」でフル出場し、3安打を放って逆転勝利に貢献した。ポストシーズン進出マジック「1」で迎えた今季最終カードの初戦。この日は、2006年から7シーズン在籍した松坂大輔氏が始球式に登場。当時のチームメイトで、現在コ