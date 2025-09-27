2023年11月25日。ホームで湘南に０−１の敗戦。勝てばJ１残留の可能性は膨らんだ横浜FCだが、痛恨の黒星で事実上のJ２降格を余儀なくされた。2021年10月23日。アウェーで湘南に１−２の敗戦。下位に沈む横浜FCは、それまで２勝１分けと好調だったが、この湘南戦の黒星で一気にトーンダウン。以降の５試合は２分け３敗の未勝利。最下位でシーズンを終えた。コロナ禍による特例ルールで「降格なし」の2020年シーズンを除き、横