ラミネ・ヤマル不在の間、バルセロナがラ・リーガのバレンシア戦（６−０）とチャンピオンズリーグ（CL）のニューカッスル戦（２−１）に連勝した。代表ウィーク期間中、チームを覆っていた疑念を払拭する意味でも結果を残す必要があった。論争に火をつけたのは、ラージョ・バジェカーノ戦後の「エゴは成功を殺す」というハンジ・フリックの発言だった。この言葉は、当初、ヤマルを念頭に置いたものと考えられていた。弱冠18