札幌市・豊平警察署は2025年9月26日、住居侵入と暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで札幌市豊平区に住む無職の男（58）を逮捕しました。男は26日午後6時半ごろ、札幌市豊平区のアパートの住人の部屋に侵入し、住人に包丁を向けて脅迫した疑いが持たれています。26日午後6時40分ごろ、目撃者から「男の怒鳴り声が聞こえ包丁を持った者の姿が見えた」と警察に通報がありました。警察によりますと、2人は近隣に住んでいます