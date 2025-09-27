俳優の桃井かおり（74）が26日、自身のインスタグラムを更新。「庭の茗荷が宝作」と明かし、そうめんに刻んだ庭のミョウガをたっぷり添えた食卓ショットを公開した。【写真】「具だくさんのそうめん美味しそう」庭のミョウガなどたくさんの薬味が並ぶ食卓ショットミョウガは「何時だかにLAの先輩から頂いたんだ〜」と紹介。豊かな成長への喜びを噛み締めながらそうめんを食したそうだ。なお、食卓にはミョウガのほか、白ごま