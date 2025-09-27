¸«¤Ä¤±¤ë¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡È¥ì¥¢¡É¤ÊÀ¸¤­Êª¤¿¤Á¤òÃµ¤·½Ð¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿Þ´Õ¤ò¤Ä¤¯¤ëÃµº÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î¹¬¤»¤ò¸Æ¤Ö¤Û¤Ü¥¼¥íÀ¸¤­Êª¿Þ´Õ¡Ù¤¬¡¢10·î4Æü¡Ê¸å3¡§30¡Á4¡§45¡Ë¡¢CBC¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ»Í¤ÄÍÕ¤Î¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Ê¥Ê¥Û¥·¥Æ¥ó¥È¥¦¡¢Æú¡½¡½¡È¸«¤Ä¤±¤¿¤é¹¬¤»¡É¤È¤µ¤ì¤ë¥â¥Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È½Ð²ñ¤¤¤¬Æñ¤·¤¤À¸¤­Êª¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤½¤ó¤Ê