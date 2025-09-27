金沢の豊かな森を守ろうと、企業や地域住民らが森づくり活動を行いました。この取り組みは、金沢市北陽台にある金沢テクノパーク運動広場に隣接する緑地帯を、「金沢テクノの森」として、憩いの場に再生することを目指し、平成19年から続けられています。27日は、金沢テクノパークに拠点を置く企業やその家族、それに地域住民ら、およそ70人が参加し、森林の草刈りや木材を使用したベンチ作りなどを行いました。■金沢