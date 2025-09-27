26日夜、札幌市西区の公園で40代の男性がクマに襲われけがをした事故を受け、市の職員やハンターが27日朝、クマの捜索を行いました。午前8時半ごろ、札幌市西区の平和丘陵公園から市の職員やハンターなど20人ほどがクマの捜索のため、山に入りました。平和丘陵公園では26日午後8時ごろ、犬の散歩中だった43歳の男性が前から現れたクマに襲われました。男性は右腕にけがをして病院に搬送されましたが、命に別条はありません。午前10