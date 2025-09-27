ドジャースは地区優勝から一夜明けた２６日（日本時間２７日）、敵地シアトルでのマリナーズ戦に臨んだ。地区４連覇を果たし、シャンパンファイトに沸いたのもつかの間、今季最後の３連戦に入ったが、初回は攻守で精彩を欠いた。先攻となった攻撃では相手先発右腕・カービーの前に大谷、パヘス、コンフォートが３者連続三振。１２球で片づけられると、守備も乱れた。まずは先発したエメ・シーハン投手（２５）が先頭のアロザ