「おいし〜、べんとう〜、かしわ〜めしべんとう〜」――。大きな声がＪＲ折尾駅（福岡・北九州市八幡西区）に響きわたる。ホームに立つのは、駅弁やうどん店を手がける老舗・東筑軒の立ち売り人、小南英之さん（６５）だ。蝶ネクタイに車掌帽、肩から下げた木箱は１５キロ超。名物「かしわめし」を休日やイベント時に限らず平日も売り続けているのは全国で折尾駅だけ。小南さんは「最後の車両が離れるまで手を振る」と言い「一期一