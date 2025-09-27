東野幸治、山里亮太の2人が面白エンタメ情報をインプットするだけの番組「東野山里のインプット」（BSよしもと）。その最新回となる9月28日、吉本芸人初のプロゲーマーとして活動するにしざわ学園（裏切りマンキーコング）がプレゼンターとして登場し、任天堂の歴史を語る。「ずっと任天堂のゲームをやってきているんですけど、プレイ専門で別に歴史に詳しいわけではなかったんです。今回『インプット』があるということで、いろい