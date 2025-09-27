timeleszの地上波初バラエティ番組「タイムレスマン」（フジテレビほか／毎週火曜24時15分〜24時45分）が絶好調だ。「タイムレスマン」は、「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、timeleszのメンバーである佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が全員一丸となりながらも、それぞれの個性を輝かせるバラエティ番組だ。今年4月に放送が開始されるや、深夜帯に