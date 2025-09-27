タレント・MEGUMI（44）の喜びの報告に祝福の声が寄せられている。【映像】MEGUMI、バルセロナの自宅現在、スペイン・バルセロナにも自宅があり、日本との2拠点生活をしているMEGUMI。2024年9月に更新したInstagramでは「ここは居るだけで幸福に包まれる場所」とつづり、町並みをバックに撮影した自宅での写真を公開。その後もバルセロナを訪れた際の様子を投稿している。喜びの報告に祝福の声25日は「ひとつ年を重ねました