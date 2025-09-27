ドラム音を聞いただけで、大当たりを引いた際の脳汁まで出たのだろうか。空気階段・鈴木もぐらが9月26日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。優勝経験がある人気企画「パチンコパチスロ知識王」において、パチンコで流れる楽曲を、ドラム音だけ聞いて正解するという超人技を見せた。【映像】あなたはわかる？ドラムだけ聞こえるパチンコBGM人気企画「パチンコパチスロ知識王」も今回で第4弾。今回は番組対抗戦で、挑戦者はく