女優の内田理央が27日、自身のインスタグラムを更新。34歳の誕生日を報告し、幼少期の姿を披露した。「34歳！自分の年齢聞いて、大人すぎて驚いてます笑」とつづり、この日、27歳の誕生日を迎えたことを報告した。「今年も健康で楽しくはっぴーにいれますよーにこれからもよろしくね」と記し、キュートな幼少期のショットを披露した。この投稿に、ファンからは祝福の声のほか、「幼少から顔が出来上がりすぎです」「本当