育児に協力的なパートナーの存在には本当にありがたいですよね。ですが、良き夫の顔をして、とんでもない裏切り行為をしている旦那さんもいるようで？今回は、奥さんの出張中に起きた出来事をご紹介します。夫と子どもだけで旅行？ 「私の夫はかなり育児に協力的。おかげで私は早々に仕事復帰することができました。ある日、仕事で出張の話が出たのですが、子どものことを考えるとすぐに受けることができなくて……。夫に相談し