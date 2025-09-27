◇MLB ヤンキース8-4オリオールズ(日本時間27日、ヤンキー・スタジアム)ヤンキースは3本のホームランが飛び出すなど、オリオールズに勝利しました。初回、2アウトから3番のコディ・ベリンジャー選手が四球で出塁。4番のジアンカルロ・スタントン選手は左腕トレーバー・ロジャーズ投手の高めのストレートを右中間スタンドへ先制の22号2ランを放ちます。3回に3点を奪われ1点を追う展開となりますが、すぐさま反撃。直後の攻撃では。