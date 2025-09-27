10月4日（土）午前10時30分から11時25分【出演者】ＭＣ：ヒロミ、小泉孝太郎ＶＴＲ：街ゆく人々の「オー！マイゴッド！」■ゴールデンボンバーの楽曲にも参加した珍しい楽器を多数所有する神とは？バウロン、ウドゥ、サンダードラムなど、見たことも聞いたこともない楽器を操る神、ヒロシさん。自宅に所有する世界各国の楽器の数々にヒロミ・孝太郎も驚愕！UFOのような楽器や壺のような楽器などがスタジオに！初めて触る世界の楽