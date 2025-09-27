2005年にパフォーマンスグループ「AAA」としてデビューして以降、ずっと世間に隠し続けていたセクシュアリティ。2023年7月にファンの前で公表したところ、世界的な反響を呼び、『New York Times』で“2023年 世界に影響を与えた人々”12人に選出された與真司郎。彼が今だからこそ語る、カミングアウト後の心境、同性婚についての考え、LGBTQ+の誤解に対する思いとは―。【本人提供写真】AAA與の人生を変えたLA生活、タイでのプライ