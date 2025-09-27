貝印は、「しっかり毛を剃る」と「毛を残して整える」機能を両立した「ボディヘアトリマー＆レザー」を2025年9月29日（月）より貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の小売店で発売します。実売価格は1100円（税込）。 「ボディヘアトリマー＆レザー」 記事のポイント 若年層を中心に、男性も体毛処理をする人が増えています。男性の場合、すべて剃ってツルツルにせず、ある程度の量や長さを残して自然に整える、とい