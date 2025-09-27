目を引くタイトルである。“オオムタアツシ”って誰？そもそも人名？ それとも別の何か？ 少なくとも「大牟田」とは、福岡県最南端にある市の名前だ。そして、かつて炭鉱で栄えたその町を舞台とした新作映画――それが、このほど全国公開される『オオムタアツシの青春』（瀬木直貴監督）だ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）主演は、筧美和子さん。念願だった洋菓子店を開くため、大牟田にやって来たパティ