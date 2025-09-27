韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が国連総会出席のための3泊5日の米ニューヨーク日程を終え、26日晩にソウル空港に到着した。ソウル空港では与党・共に民主党の鄭清来（チョン・チョンレ）代表、金炳基（キム・ビョンギ）院内代表、姜勲植（カン・フンシク）大統領秘書室長、禹相虎（ウ・サンホ）大統領室政務首席秘書官、金炳旭（キム・ビョンウク）政務秘書官らが李大統領夫妻を出迎えた。鄭代表と向き合った李大統領は握手