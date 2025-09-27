コンバースが、2014秋冬シーズンにスタートした「TimeLine」は、アーカイブモデルを再構築して新たなマスターピースを生み出すことを目指した限定ライン。そんな「TimeLine」より、1974年に誕生したコンバースのアイコン的モデル「ONE STAR」をベースにMADE IN JAPANで再現した「ONE STAR J VTG」（3万3000円）が登場します。発売当時を思わせるゴールドカラーのアッパーや各ディテールを日本製で丁寧に再現した懐かしくも新しい一