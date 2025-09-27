かつてオスカー監督賞も手にしたスティーヴン・ソダーバーグは、一度引退を宣言したのがウソのように、すっかりフル稼働に戻っている。今年1月にはホラー映画『プレゼンス存在』が、そのわずか2カ月後には今作『ブラックバッグ』が、立て続けに北米公開された。このスタイリッシュな最新作で主演を担うのは、マイケル・ファスベンダー。【画像】映画『ブラックバッグ』の特別カットを一気に見るマイケル・ファスベンダー