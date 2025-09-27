事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が27日までにX（旧ツイッター）を更新。ホワイトハウスが公開した、トランプ米大統領の大統領執務室の近くに設置した歴代大統領の写真を並べた「プレジデンシャル・ウォール・オブ・フェーム」にバイデン前大統領の肖像がなく、代わりに同氏のサインを複製しているサイン複製装置（オートペン）の画像が額に入れられていることを報じた英BBC