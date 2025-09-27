2025年は、訪日外国人客の数が過去最高に達すると見込まれている。繰り返し日本を訪れる「訪日リピーター」も増加しており、地方の観光地の注目度が高まっている。主要な観光地を経験している外国人の観光客にとって、郷土色豊かな文化体験は、リピート来日の動機の1つとなっているようだ。日本びいきのインバウンド客の嗜好は「名所巡り」を始めとした非日常体験から、食や暮らしを始めとした日常体験にシフトしつつあるという。