エイチ・アイ・エス（HIS）は、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にブースを出展している。ブースはホールE、E-113。旅診断では、5つの質問によりおすすめの海外旅行先を診断する。みんなで作る旅マップでは、参加者がそれぞれの旅の思い出を世界地図に書き込むことで、オリジナルのマップを作り上げる。海外旅行先の紹介イベントやクイズ大会なども開催