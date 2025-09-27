きょう27日（土）からあす28日（日）は、日本海の高気圧が本州付近を通り日本の東に移動します。一方、華中から西日本付近に前線がのび、あすの夜には日本海西部の前線上に低気圧が発生する見込みです。これらの影響により、西日本ではあすにかけて雲が広がりやすく、西から次第に雨が降るでしょう。あすは雷雨となる所もありそうです。東日本はきょうは概ね晴れますが、あすは雲の多い天気となり、夜には雨の降る所がある見込みで