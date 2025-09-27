「マリナーズ−ドジャース」（２６日、シアトル）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で空振り三振に倒れた。チームも３者連続三振を喫する厳しいスタートとなった。右腕・カービーとの対戦。初球の内角９８マイルを見極め、２球目のバックドアは見送った。３球目の内角高め９７マイルをフルスイングするもバットは空を切り、追い込まれてしまった。それでも４球目の外角カットボールは