『プレデター』シリーズ最新作『プレデター：バッドランド』には、『エイリアン』シリーズに登場する企業ウェイランド・ユタニ社を参照している。エル・ファニングが演じるアンドロイドの少女がウェイランド・ユタニ社製のアンドロイドなのだ。 さらにダン・トラクテンバーグ監督は「この世界が『エイリアン』シリーズともつながっているという、ファンへの小さな贈り物なんです」とも。これ