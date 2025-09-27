友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は困った上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公の牧野才華は、社会人2年目です。新卒の女の子・田中さんが入ってきます。彼女はとても可愛らしく、上司の吉田さんのお気に入りになりました。ある日吉田さんに呼び出された才華。話を聞くと彼はどうして