今回、Ray WEB編集部は困った上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の牧野才華は、社会人2年目です。ある日新卒の子が入ってくるのですが……？田中さんを気に入り、どうしても辞めてほしくない上司の吉田さんは「田中さんと付きあえばいいんだ！」と仰天発言をします。このあと上司と田中さんの恋路は、どうなるのでしょう……？原案：Ray WEB編集部作画：ささみりせライター Ray WEB編集部