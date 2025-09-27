直近の改良で「もっと充実装備」に原材料費の高騰やクルマの高性能化などから、人気のミニバンでは新車価格が300万円以上が当たり前になってきました。そんな価格高騰の現代でも、新車で200万円程度で購入できるミニバンがトヨタ「シエンタ」です。国産でイチバン安い3列シートミニバン「シエンタ X」【画像】超カッコイイ！ これが新車211万円の「国産最安ミニバン」です！ 画像で見る（42枚）2003年に登場したシエンタは、