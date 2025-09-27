◆米大リーグマリナーズ―ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャースのＥ・シーハン投手（２５）が２６日（日本時間２７日）、敵地・マリナーズ戦に先発し、１回１安打１失点（自責０）で降板した。７回１安打無失点１０奪三振と好投した２１日（同２２日）の本拠地・ジャイアンツ戦から中４日でのマウンド。０―０の初回１死二塁から３番ロドリゲスのライナー性の打球を左翼・コンフォート