◆米大リーグマリナーズ―ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場した。ドジャースは前日２５日（同２６日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で快勝して、４年連続となる地区優勝が決定。試合後にはシャンパンファイトも行われ、ナインは美酒に酔いしれた。レギュラーシーズンは