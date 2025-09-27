◆米大リーグヤンキース８―４オリオールズ（２６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースがＡ・ジャッジ外野手とＧ・スタントン外野手のアベック弾などで８得点を奪い、６連勝を飾った。初回にスタントンの２ランで先制。３回に一時逆転を許したが、直後の攻撃でジャッジがバックスクリーンへ５２号逆転２ランを放った。スタントンは２打席連発となる２３号２ランを記録し、この回４得点。６―４