あなたは読めますか？突然ですが、「童歌」という漢字読めますか？「子守唄」や「歌」という言葉は日常でよく聞きますが、この「童歌」という言葉は、あまり見慣れないかもしれません。意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「わらべうた」でした！「童歌」は、子どもたちが遊びながら歌う歌や、古くから伝わる子どもの歌のことを意味します。「かごめかごめ」や「ずいずいずっころばし」などがその代表