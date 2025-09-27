あなたは読めますか？突然ですが、「肖る」という漢字読めますか？縁起のいい言葉として耳にすることがあるものの、漢字表記はあまり見かけないかもしれません。気になる正解は……「あやかる」でした！「肖る」は、その人からいい影響を受け、幸運や利益を得るという意味があります。特に、尊敬する人や成功した人の幸運を分けてもらうというニュアンスで使われます。例えば、「先輩の成功に肖って、私も頑張ろう」「合格者のお守