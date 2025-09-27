「マリナーズ−ドジャース」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースが痛恨の失策でマリナーズに先制を許してしまった。初回、内野安打とバッテリーエラーで無死二塁のピンチを招いたシーハン。ここでローリーは空振り三振に仕留め、続くロドリゲスの打球は左翼への痛烈なライナーに。だが左翼のコンフォートが一旦前進してジャンプしながらキャッチを試みるも痛恨の後逸。バンザイの形となって二塁走者の生還を許した。ＮＨＫ