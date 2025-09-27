小さな子どもがいるママだと夜は子どもの夜ご飯を作って食べさせ、お風呂に入れ、寝かしつけをするという慌ただしさがありますよね。夜に遊びに行ったり、飲みに行ったりという機会はめっきり減るのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティに寄せられたのはこんな投稿でした。『職場の飲み会、子どもが何歳から？今は子どもが小さいので不参加ですが、子どもが何歳くらいから職場の飲み会に参加していましたか？』仕事をし