今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『大阪と福岡を結ぶ夜行フェリー！ 名門大洋フェリーで最高効率の移動【CeVIO解説旅行】』というあゆとすさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）寝ている間に関西 - 九州間の移動を！ 大阪南港と新門司港を結ぶ、名門大洋フェリーに乗船してきました。 きちんと睡眠もとれる最高のフェリーでした！ 大阪南港のフェリーターミナルへやってきた投稿者のあゆとすさ