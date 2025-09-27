今では競技にかかわらず当たり前となった代理人交渉制度。アスリートとして当然の権利であるが、およそ20年前の球界ではそれが認められていなかった。この制度をNPBに認めさせるため奔走した、当時選手会長だった古田敦也の奮闘劇をお送りする。〈前後編の前編〉 【画像】選手会長・古田敦也を突き動かした野茂英雄の言葉 日本球界だけがガラパゴス状態 サッカー日本代表の中田英寿の顧問弁護士をしていた山崎卓也