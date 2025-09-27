環境省と気象庁の熱中症予防情報サイトによると、27日午前5時現在、全国で同日の熱中症警戒アラートを発表した都道府県はゼロになっている。ただ、鹿児島、沖縄県の日最高暑さ指数予測が31の厳重警戒となっている。◇◇福岡市熱中症情報（暑さ指数情報）によると、27日午前10時40分現在、環境省が提供するWBGT（暑さ指数）予測値の日最高値は同日、福岡市で正午に27度（気温とは