9月26日夕方、静岡県御殿場市の駐車場で車が暴走し、店舗出入り口に衝突する事故がありました。けが人はいませんでした。 26日午後5時すぎ、御殿場市茱萸沢のJA富士伊豆玉穂支店の駐車場で、同市内に住む女性(74)が運転する車が軽自動車に衝突、さらに店舗の出入口にも突っ込んだということです。この事故によるけが人はいませんでした。 警察によりますと、女性が店舗出入り口付近の駐車場に正面から駐車しようとしたところ、ア