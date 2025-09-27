ロックシンガー矢沢永吉（76）が26日放送のニッポン放送「矢沢永吉のオールナイトニッポンGOLD」にスペシャルパーソナリティーとして出演。定番となっているライブ終了時の「即逃げ」の真意を明かした。矢沢はライブ終了後、上半身裸にバスローブを羽織って、さっそうと車に乗り込み会場を去って行く姿が有名だ。ライブ終わりのルーティンについて聞かれた矢沢は「もうそのまま、車待たせてるんですよ。そのまんま、ホテルに帰っち