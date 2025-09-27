ガールズグループaespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が25日、イタリア・ミラノで開かれたプラダ社の2026春・夏の婦人服ファッションショーにブランドアンバサダーとして参加した。韓国メディアが報じた。10月末に発売予定の「2025ウインターコレクション」製品を活用し、優雅で現代的なテイラーリングが目立つベルベットジャケットとグレーカラーのデニムパンツ、シンプルなレザーパンプスでスタイリッシュなルックを演出した。韓