米人気テレビシリーズ「スタートレック」のカーク艦長役などで知られる俳優ウィリアム・シャトナー（94）が、24日午後に米ロサンゼルスの自宅で血糖値の異常が見られたことから病院に救急搬送。これについて、オンラインメディアTMZで報じられた後、「私の死の噂は大げさに誇張されている！」とインスタグラムに投稿し、健康不安を一蹴した。「食べすぎちゃった。みなさん心配してくれてありがとう。でも、まったく問題ない。みん